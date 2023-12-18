В Белграде тысячи людей протестуют против фальсификации выборов

В Белграде в понедельник вечером собрались тысячи сторонников движения "Сербия против насилия", которые протестуют против фальсификаций на выборах в сербской столице.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Колонна протестующих на призывы оппозиции собралась у здания городского совета Белграда, откуда двинулась к Республиканской избирательной комиссии Сербии, протестуя против фальсификаций на выборах.

Участники акции скандировали "Измена", "Выборы не сдадим", "Не сдадим победы" и тому подобное. В определенный момент в здание избиркома начали бросать яйца, помидоры и туалетную бумагу, но организаторы призвали этого не делать.

Protest koalicije "Srbija protiv nasilja" ispred zgrade Republičke izborne komisije. pic.twitter.com/DdlMdLNfQw — TV N1 Beograd (@n1srbija) December 18, 2023

Кандидат в мэры Белграда от движения "Сербия против насилия" Владимир Обрадович заявил, что участники планируют продолжать митинг, "пока не будут выполнены их требования", то есть проведение повторных выборов в городе с соблюдением демократических требований.

Двое кандидатов в городские депутаты Белграда от оппозиции объявили о голодовке до тех пор, пока власти не пойдут на уступки.

ФОТО: N1

Как отмечает N1, атмосфера протеста напряженная, в один момент произошли столкновения между участниками демонстрации и правоохранителями, но о задержанных не сообщалось.

ФОТО: N1

Напомним, на внеочередных парламентских выборах в Сербии лидировал список "Александар Вучич – Сербия не должна остановиться", набрав более 46% голосов. На втором месте оказалась оппозиционная левоцентристская "Сербия против насилия" с 23,6% или 65 мандатами.

Парламентские выборы, пятые с 2012 года, совпали с местными выборами в большинстве муниципалитетов, столице Белграде и северной провинции Воеводина. Прогнозировалось, что партия власти может потерять столицу, что может стать огромной проблемой для президента Александара Вучича.

Подробнее читайте в статье: Битва за Белград: что могут изменить досрочные выборы в Сербии.