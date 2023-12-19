У парламенті Франції продовжаться перемовини щодо важливого для Макрона закону про імміграцію

Французькі парламентарі у вівторок продовжать перемовини щодо компромісної редакції законопроєкту про імміграцію, ухвалення якого вкрай важливе для президента Емманюеля Макрона.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Члени Національної асамблеї і Сенату у складі спеціальної змішаної комісії продовжать дискусію у вівторок з 10:30. У понеділок перемовини за закритими дверима почалися у другій половині дня і тривали до пів на першу ночі.

Наскільки відомо, між депутатами з партії Макрона і правими "Республіканцями" починає вимальовуватися згода, але залишаються значні суперечки щодо соціальних виплат для іммігрантів.

Тим часом ліві політсили заявили, що депутати з партії Макрона скоюють "політичне самогубство", погоджуючись на більш жорсткі положення у проєкті, запропоновані "Республіканцями".

Роботу спільної комісії запустили після того, як минулого тижня проєкт несподівано не вийшло винести на розгляд у парламенті.

Емманюель Макрон обіцяв ухвалити закон про імміграцію ще під час передвиборчої кампанії 2022 року – і це було однією з ключових обіцянок, що дала змогу зупинити зростання популярності ультраправих.

Детальніше про ситуацію читайте у статті Важкий вибір Макрона: чим пожертвує президент Франції заради закону про імміграцію