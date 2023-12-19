В парламенте Франции продолжатся переговоры по важному для Макрона закону об иммиграции

Французские парламентарии во вторник продолжат переговоры по компромиссной редакции законопроекта об иммиграции, принятие которого крайне важно для президента Эмманюэля Макрона.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Члены Национальной ассамблеи и Сената в составе специальной смешанной комиссии продолжат дискуссию во вторник с 10:30. В понедельник переговоры за закрытыми дверями начались во второй половине дня и продолжались до половины первого ночи.

Насколько известно, между депутатами из партии Макрона и правыми "Республиканцами" начинает вырисовываться согласие, но остаются значительные споры относительно социальных выплат для иммигрантов.

Между тем левые политсилы заявили, что депутаты из партии Макрона совершают "политическое самоубийство", соглашаясь на более жесткие положения в проекте, предложенные "Республиканцами".

Работу совместной комиссии запустили после того, как на прошлой неделе проект неожиданно не получилось вынести на рассмотрение в парламенте.

Эмманюэль Макрон обещал принять закон об иммиграции еще во время предвыборной кампании 2022 года – и это было одним из ключевых обещаний, которое позволило остановить рост популярности ультраправых.

Подробнее о ситуации читайте в статье Трудный выбор Макрона: чем пожертвует президент Франции ради закона об иммиграции