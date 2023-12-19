Великобритания и Украина в ближайшие недели подпишут 10-летний пакт о безопасности, в рамках которого Лондон использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Киеву контролировать Черное море.

Об этом сообщило британское издание The Telegraph со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Будущий Меморандум о взаимопонимании пообещает поддерживать Киев в борьбе с Россией, предоставляя военную поддержку, сосредоточенную на военно-морских средствах, а также финансовую помощь и обмен разведданными.

Он также будет содержать обещания послевоенных "гарантий безопасности", которые будут сдерживать Россию, если она снова решится на нападение, включая усиление поставок оружия и санкции.

Британские официальные лица сообщили своим украинским коллегам, что в рамках запланированного Меморандума о взаимопонимании страна сосредоточится на укреплении морского потенциала Киева, отметило издание.

Военные лидеры были поражены действиями Украины в Черном море, где она заставила российский флот отступить. Часть вооружения, которое использовала Украина, в том числе ракеты Brimstone, поступила из Великобритании, которая до сих пор имеет один из самых мощных военно-морских флотов в мире.

Новое соглашение будет основываться на недавнем объявлении о том, что Великобритания вместе с Норвегией возглавит "Коалицию морских сил и средств", которая передаст Украине два тральщика Королевского флота Великобритании.

"(Соглашение. – Ред.) демонстрирует нашу приверженность поддержке Украины в борьбе... Оно также предусматривает гарантии оказания помощи в послевоенный период, если Россия снова нападет на Украину", – заявил источник, близкий к переговорам.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Конкретные двусторонние договоры с государствами, которые согласятся предоставить обязательства по безопасности, будут подписаны позже.

Около 30 стран, а также Европейский Союз сейчас ведут переговоры об индивидуальных, долгосрочных обязательствах по безопасности Украины, используя рамки, согласованные в июле.

Британия надеется использовать свою морскую мощь и знания для дальнейшего развития военно-морских сил Украины.