Британія та Норвегія офіційно оголосили про створення "морської коаліції" для України

Велика Британія та Норвегія в понеділок, 11 грудня, офіційно оголосили про створення Коаліції морських сил і засобів, яка відповідатиме за посилення військово-морських спроможностей України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили британське та норвезьке Міноборони.

Про створення "морської коаліції" в Лондоні оголосили очільник Міноборони Британії Грант Шаппс та його норвезький візаві Бйорн Аріль Грам. Її погодили під час останнього засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Коаліція морських сил і засобів буде розвивати довгострокову підтримку, яку Британія, Норвегія та інші країни надають Україні, й допоможе Україні трансформувати Військово-морські сили, зробивши їх оперативно суміснішими із силами НАТО й зміцнивши безпеку в Чорному морі.

Victory in the Black Sea is critical for Ukraine’s war effort.



It is the key to rebuilding their economy, so that Ukraine can fund its fight against Putin’s war machine.



Together with Norway, the UK will bring the world together to break Putin’s blockade 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/zylGagXtri — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 11, 2023

"Нова "морська коаліція" тісно співпрацюватиме з українськими ВМС і Міністерством оборони з метою розвитку низки спроможностей, зокрема швидкого розвитку морських сил у Чорному морі, подальшій розбудові української морської піхоти і річкових патрульних кораблів для захисту прибережних і внутрішніх водних шляхів", – пояснили в Міноборони Британії.

У межах коаліції Британія та Норвегія вже оголосили про передання Україні двох мінних тральників Королівських ВМС класу Sandown. Крім того, за даними Міноборони України, Київ отримає 20 амфібій Viking та 23 швидкісних човни.

Президент Володимир Зеленський подякував обом країнам за створення коаліції, яка допоможе "зміцнювати український флот, захищати морські транспортні шляхи та забезпечувати свободу судноплавства".

"Спираючись на перемогу України у битві за Чорне море у 2023 році, ми будемо тримати російський терор подалі від регіону та гарантуватимемо, що український експорт продовольства продовжуватиме робити внесок у глобальну продовольчу безпеку", – додав він.

Перед цим Данія передала Військово-морським силам України унікальні дрони – автономні гідрографічні комплекси SeaBat T51, які, зокрема, дозволяють виявляти підводні об’єкти.