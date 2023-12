Британія та Норвегія офіційно оголосили про створення "морської коаліції" для України

Велика Британія та Норвегія в понеділок, 11 грудня, офіційно оголосили про створення Коаліції морських сил і засобів, яка відповідатиме за посилення військово-морських спроможностей України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили британське та норвезьке Міноборони.

Про створення "морської коаліції" в Лондоні оголосили очільник Міноборони Британії Грант Шаппс та його норвезький візаві Бйорн Аріль Грам. Її погодили під час останнього засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Коаліція морських сил і засобів буде розвивати довгострокову підтримку, яку Британія, Норвегія та інші країни надають Україні, й допоможе Україні трансформувати Військово-морські сили, зробивши їх оперативно суміснішими із силами НАТО й зміцнивши безпеку в Чорному морі.

Victory in the Black Sea is critical for Ukraine’s war effort.



It is the key to rebuilding their economy, so that Ukraine can fund its fight against Putin’s war machine.



Together with Norway, the UK will bring the world together to break Putin’s blockade 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/zylGagXtri