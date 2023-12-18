Розвідка Британії: Бійці зі "Шторм-Z" воюють пораненими та з ампутованими кінцівками

Розвідувальна спільнота Міноборони Британії розповіла, що штрафні підрозділи російських загарбників зі "Шторм-Z", скоріш за все, повертаються до виконання бойових завдань з незагоєними ранами, а то й після ампутацій кінцівок.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії 18 грудня.

"Це випливає з перевірених повідомлень про те, що члени "Шторм-Z", донецьких бойовиків та групи "Вагнера" часто отримували мінімальне лікування або взагалі не отримували його", – зазначають аналітики.

Розвідники вказують, що рекрути з-поміж засуджених, які складають значну частину підрозділів "Шторм-Z", зазнають поганого ставлення, а однією з причин цього є те, що ув'язнені часто не мають документів, необхідних для доступу до військових шпиталів.

Як резюмують в огляді, відсутність належної медичної допомоги на театрі бойових дій призведе до того, що адміністративний та медичний тягар знову ляже на плечі безпосередньо підрозділів військ.

Раніше британська розвідка розповіла, як Росія збирається проводити "вибори" президента РФ 15-17 березня 2024 року на окупованих територіях України.

Перед цим розвідувальна спільнота Мініоборони Британії назвала кібератаку на українського мобільного оператора "Київстар" однією з найдеструктивніших подібних операцій з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також розвідка Британії заявляла, що попри поступові просування російської армії в районі Мар’їнки вона вважає вкрай малоймовірним істотний прорив РФ в напрямку Курахового.