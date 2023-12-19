Санду: Россия попытается дестабилизировать Молдову весной перед выборами

Президент Молдовы Майя Санду считает, что РФ продолжит свои действия по дестабилизации страны весной следующего года в разгар предвыборной кампании перед президентскими выборами.

Об этом Санду рассказала в эфире ProTV, пишет "Европейская правда".

"Мы верим, что РФ продолжит попытки дестабилизировать здесь ситуацию, и я верю, что эти действия начнутся ближе к весне. Будут использоваться люди, которых у них здесь есть.

Ничего нового, к сожалению. Они могут изменить определенную тактику, но понятно, как они будут действовать в целом", – сказала Санду.

Она отметила, что в этом контексте нужно учиться на уроках местных выборов. По ее словам, в некоторых институтах уже ведется работа, чтобы "превратить эти уроки в анализ и разработать конкретные меры для уменьшения рисков".

Президентские выборы в Молдове должны состояться осенью 2024 года.

Напомним, что за два дня до местных выборов, 3 ноября, комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы исключила из предвыборной гонки всех кандидатов от политической партии "Шанс" – пророссийского проекта, связанного с беглым олигархом Иланом Шором.

Такое решение приняли на основании отчета главы Службы информации и безопасности Молдовы Александра Мустяцэ, согласно которому Россия активизировала гибридную войну против страны, бросив на это миллиард леев и подключив криминальную группировку Шора.

Однако в декабре Апелляционный суд Кишинева отменил решение комиссии по чрезвычайным ситуациям.