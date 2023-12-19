В ЕС напомнили Сербии о необходимости проведения демократических выборов

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархеи во вторник прокомментировали проведение 17 декабря в Сербии досрочных парламентских и местных выборов, результаты которых оспаривает оппозиция.

Совместное заявление еврочиновников опубликовала Еврокомиссия, пишет "Европейская правда".

Боррель и Вархеи обратили внимание на предварительные выводы международных наблюдателей по выборам в Сербии и "с беспокойством" констатировали, что процесс "требует ощутимого улучшения и дальнейшего реформирования".

Они напомнили, что "надлежащее функционирование демократических институтов Сербии лежит в основе процесса ее вступления в ЕС".

"Также ожидаем, что достоверные сообщения о нарушениях будут расследоваться компетентными национальными органами прозрачным образом. Это касается также обвинений, связанных с местными выборами в Белграде и других муниципалитетах", – добавили чиновники.

Боррель и Вархеи призвали политическое руководство Сербии "обеспечить конструктивный, инклюзивный диалог" с участием всех политических сил.

Напомним, по итогам досрочных выборов, прошедших в это воскресенье в Сербии, победу одержала политсила президента Александара Вучича.

Оппозиционный альянс SPN заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда. Сотни сторонников SPN митинговали возле Государственной избирательной комиссии в Белграде в понедельник.

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