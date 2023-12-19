В ЕС напомнили Сербии о необходимости проведения демократических выборов
Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархеи во вторник прокомментировали проведение 17 декабря в Сербии досрочных парламентских и местных выборов, результаты которых оспаривает оппозиция.
Совместное заявление еврочиновников опубликовала Еврокомиссия, пишет "Европейская правда".
Боррель и Вархеи обратили внимание на предварительные выводы международных наблюдателей по выборам в Сербии и "с беспокойством" констатировали, что процесс "требует ощутимого улучшения и дальнейшего реформирования".
Они напомнили, что "надлежащее функционирование демократических институтов Сербии лежит в основе процесса ее вступления в ЕС".
"Также ожидаем, что достоверные сообщения о нарушениях будут расследоваться компетентными национальными органами прозрачным образом. Это касается также обвинений, связанных с местными выборами в Белграде и других муниципалитетах", – добавили чиновники.
Боррель и Вархеи призвали политическое руководство Сербии "обеспечить конструктивный, инклюзивный диалог" с участием всех политических сил.
Напомним, по итогам досрочных выборов, прошедших в это воскресенье в Сербии, победу одержала политсила президента Александара Вучича.
Оппозиционный альянс SPN заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда. Сотни сторонников SPN митинговали возле Государственной избирательной комиссии в Белграде в понедельник.
Больше о ситуации смотрите в видео "Европейской правды".