Німеччина відреагувала на оцінку виборів у Сербії: "Неприйнятно для країни-кандидата"

Німеччина гостро відреагувала на оцінку спостерігачів ОБСЄ щодо дострокових парламентських виборів у Сербії, зазначивши, що така ситуація неприйнятна в країні, яка претендує на членство у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у короткій заяві МЗС Німеччини.

"Сербія проголосувала. Водночас Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ повідомляє про зловживання адмінресурсом, залякування виборців та випадки купівлі голосів. Це неприйнятно для країни зі статусом кандидата на вступ до ЄС", – заявили у міністерстві закордонних справ ФРН.

#Serbia has voted, but @osce_odihr reports misuse of public resources, voter intimidation and cases of vote buying. This is unacceptable for a country with EU candidate status.