У Конгресі США ще не домовились про допомогу Україні попри наближення свят

Законодавці США все ще не можуть домовитись про пакет заходів із зміцнення безпеки кордону в обмін на голоси республіканців за законопроєкт, що включає допомогу Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Голос Америки".

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, який представляє демократів, у понеділок у Сенаті визнав, що перемовини потребують часу.

"Усі знають, що потрібно щось зробити, щоб виправити нашу імміграційну систему, але ми не можемо зробити це, поступаючись нашими цінностями. Знайти золоту середину надзвичайно важко, і обидві сторони повинні визнати, що їм доведеться піти на поступки. Це потребує певного часу", – сказав він.

Водночас лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл припустив, що голосування відбудеться після свят.

"Мене надихає відданість колег продовжувати досягати стабільного прогресу в переговорах протягом наступного тижня та надалі", — зазначив він.

Раніше Білий дім повторив заклик до Конгресу США поквапитись із затвердженням додаткового фінансування для України, застерігши, що нинішніх коштів вистачить лише на один пакет військової допомоги до кінця року.

Фінансовий інспектор Пентагону Майк Маккорд раніше повідомив Конгресу, що до 30 грудня його відомство вичерпає кошти для поповнення запасів зброї, надісланої Україні.

Білий дім у жовтні звернувся до Конгресу США з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

Але існує ймовірність, що Сенат США та, відповідно, і Конгрес у цілому до кінця року навряд чи ухвалить нові обмеження щодо безпеки кордонів, від яких залежить виділення мільярдів доларів допомоги Україні.

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