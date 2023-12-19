В Конгрессе США еще не договорились о помощи Украине несмотря на приближение праздников

Законодатели США все еще не могут договориться о пакете мер по укреплению безопасности границы в обмен на голоса республиканцев за законопроект, включающий помощь Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Голос Америки".

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер, представляющий демократов, в понедельник в Сенате признал, что переговоры требуют времени.

"Все знают, что нужно что-то сделать, чтобы исправить нашу иммиграционную систему, но мы не можем сделать это, уступая нашими ценностями. Найти золотую середину чрезвычайно трудно, и обе стороны должны признать, что им придется пойти на уступки. Это потребует определенного времени", – сказал он.

В то же время лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл предположил, что голосование состоится после праздников.

"Меня вдохновляет преданность коллег продолжать достигать стабильного прогресса в переговорах в течение следующей недели и в дальнейшем", – отметил он.

Ранее Белый дом повторил призыв к Конгрессу США поторопиться с утверждением дополнительного финансирования для Украины, предостерегая, что нынешних средств хватит только на один пакет военной помощи до конца года.

Финансовый инспектор Пентагона Майк Маккорд ранее сообщил Конгрессу, что до 30 декабря его ведомство исчерпает средства для пополнения запасов оружия, отправленного Украине.

Белый дом в октябре обратился к Конгрессу США с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

Но существует вероятность, что Сенат США и, соответственно, и Конгресс в целом до конца года вряд ли примет новые ограничения по безопасности границ, от которых зависит выделение миллиардов долларов помощи Украине.

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