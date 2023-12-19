Німеччина уклала з Грузією угоду в сфері міграції

Міністри внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер і Грузії Вахтанг Гомелаурі підписали угоду, яка передбачає заходи зі зниження міграційного потоку з кавказької країни до ФРН.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Домовленість серед іншого включає проведення інформаційних кампаній щодо низьких шансів громадян Грузії отримати притулок у Німеччині, а також заходи з реінтеграції грузинів, які повернулися до своєї країни.

Угода також передбачає спрощення працевлаштування сезонних робітників, розширення обміну студентів, учнів середніх спеціальних закладів та науковців.

Днями верхня палата парламенту Німеччини бундесрат ухвалила законопроєкт про внесення Грузії та Молдови до списку безпечних країн походження, що дасть змогу Берліну прискорити й спростити опрацювання прохань про притулок, поданих громадянами цих держав, і швидше видворяти мігрантів, яким у цьому відмовили.

"В обох державах людям зазвичай не загрожує переслідування з політичних причин. Крім того, більш ніж кожен десятий шукач притулку в Німеччині прибуває з цих країн, і визнання безпечними дасть змогу вельми швидко й ефективно скоротити масштаби нелегальної міграції", – заявила Фезер.

В Німеччини перебуває понад 7800 громадян Грузії, які повинні будуть виїхати з Німеччини, з них понад 5400 з так званим режимом толерування. З початку року до листопада з Німеччини депортували 1179 громадян Грузії.

Раніше повідомляли, що схожі угоди готують також з Молдовою та кількома країнами інших регіонів.

Нагадаємо, влітку цього року Німеччина внесла Грузію та Молдову у список так званих безпечних країн.

Як відомо, минулого тижня на саміті лідерів ЄС ухвалили рішення надати Грузії статус кандидата на вступ у Євросоюз.