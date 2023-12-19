Германия заключила с Грузией соглашение в сфере миграции

Министры внутренних дел Германии Ненси Фезер и Грузии Вахтанг Гомелаури подписали соглашение, которое предусматривает меры по снижению миграционного потока из кавказской страны в ФРГ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Договоренность среди прочего включает проведение информационных кампаний о низких шансах граждан Грузии получить убежище в Германии, а также меры по реинтеграции грузин, которые вернувшились в свою страну.

Соглашение также предусматривает упрощение трудоустройства сезонных рабочих, расширение обмена студентов, учащихся средних специальных заведений и ученых.

На днях верхняя палата парламента Германии бундесрат принял законопроект о внесении Грузии и Молдовы в список безопасных стран происхождения, который позволит Берлину ускорить и упростить обработку прошений об убежище, поданных гражданами этих государств, и быстрее выдворять отвергнутых мигрантов.

"В обоих государствах людям обычно не угрожает преследование по политическим причинам. Кроме того, более чем каждый десятый соискатель убежища в Германии прибывает из этих стран, и признание безопасными позволит весьма быстро и эффективно сократить масштабы нелегальной миграции", – заявила Фезер.

В Германии находится более 7800 граждан Грузии, которые должны будут выехать из Германии, из них более 5400 с так называемым режимом толерирования. С начала года до ноября из Германии депортировали 1179 граждан Грузии.

Ранее сообщалось, что подобные соглашения готовят также с Молдовой и несколькими странами других регионов.

Напомним, летом этого года Германия внесла Грузию и Молдову в список так называемых безопасных стран.

Как известно, на прошлой неделе на саммите лидеров ЕС приняли решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз.