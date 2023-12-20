Суд в Колорадо запретил Трампу быть кандидатом в президенты США

Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение о том, что бывший президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Суд впервые в истории дисквалифицировал кандидата в главу государства по 14-й поправке в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, исключив его имя из списков избирателей на партийных выборах (праймериз) во время голосования за кандидатуру президента.

Впрочем, судьи приостановили свое решение до 4 января, чтобы Трамп мог подать апелляцию в Верховный суд США, который может даже сохранить его место в избирательном бюллетене штата, если апелляция не будет рассмотрена быстро.

Решение Верховного суда штата касается только Колорадо, но это историческое решение может повлиять на президентскую кампанию 2024 года. Представители избирательной комиссии штата заявили, что этот вопрос должен быть решен до 5 января, то есть до установленного законом крайнего срока для формирования списка кандидатов на праймериз Республиканской партии, запланированных на 5 марта.

Тем самым Верховный суд Колорадо поддержал выводы судьи первой инстанции о том, что штурм Капитолия США 6 января был восстанием и что Трамп "участвовал" в этом восстании.

В штабе Трампа уже заявили, что быстро подадут апелляцию на это решение в Верховный суд Соединенных Штатов, а также параллельный запрос на приостановление этого "глубоко недемократического" решения.

Ранее Окружной суд города Денвер, что в штате Колорадо, стал на сторону экс-президента Дональда Трампа в иске, где требовалось заблокировать его участие в партийном голосовании в рамках президентских выборов 2024 года.

Решению судьи Денвера предшествовали предыдущие подобные решения в штатах Миннесота и Мичиган, где так же отклонили иски с обжалованием участия экс-президента в выборах.

Трамп сейчас является самым популярным кандидатом на номинацию Республиканской партии для участия в выборах президента США в 2024 году. Но над ним нависают несколько уголовных дел на федеральном уровне и в штатах Нью-Йорк и Джорджия, два из которых касаются его роли в событиях 6 января 2021 года.

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