Прем’єр Чехії: Ми змогли повністю позбутися залежності від російського газу

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його державі вдалось повністю позбутись залежності від газу з Росії.

Про це Фіала заявив 20 грудня у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Як відзначив Фіала, ще минулої весни була загроза, що Чехія матиме дефіцит газу, а енергетичній безпеці країни загрожувала залежність від Росії.

"Ми не вагалися і зробили кілька важливих кроків. Одним із них стало відкриття LNG-терміналу в Нідерландах, який може покривати значну частину споживання. І ми змогли повністю позбутися залежності від російського газу", – заявив Фіала.

Ještě loni na jaře hrozilo, že ČR bude mít nedostatek plynu. Naše energetická bezpečnost byla ohrožená naší závislostí na Rusku.



My jsme neváhali a udělali několik důležitých kroků. Jedním z nich bylo i otevření LNG terminálu v Nizozemsku, který dokáže pokrýt významnou část… pic.twitter.com/CBy69cwLpM — Petr Fiala (@P_Fiala) December 20, 2023

У жовтні Петр Фіала заявляв, що його країна позбудеться залежності від російської нафти протягом наступних кількох місяців.

Італія також виступила із заявою, що з початку повномасштабної війни Росії проти України змогла знайти альтернативні джерела газу й позбулась залежності від російського "блакитного палива".