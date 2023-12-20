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Премьер-министр Чехии: Мы смогли полностью избавиться от зависимости от российского газа

Среда, 20 декабря 2023, 18:50

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его государству удалось полностью избавиться от зависимости от газа из России.

Об этом Фиала заявил 20 декабря в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Как отметил Фиала, еще прошлой весной была угроза, что Чехия будет иметь дефицит газа, а энергетической безопасности страны угрожала зависимость от России.

"Мы не колебались и сделали несколько важных шагов. Одним из них стало открытие LNG-терминала в Нидерландах, который может покрывать значительную часть потребления. И мы смогли полностью избавиться от зависимости от российского газа", – заявил Фиала.

В октябре Петр Фиала заявлял, что его страна избавится от зависимости от российской нефти в течение следующих нескольких месяцев.

Италия также выступила с заявлением, что с начала полномасштабной войны России против Украины смогла найти альтернативные источники газа и избавилась от зависимости от российского "голубого топлива".

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