Рада попри застереження міжнародних партнерів призначила членів Рахункової палати 

Верховна Рада у четвер проголосувала за призначення чотирьох членів Рахункової палати попри заклик послів країн G7 не поспішати з цим ухваленням.

Про результат голосування у Раді повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, терміном на 6 років було призначено Єлизавету Пушко-Цибуляк, Сергія Ключку, Ольгу Піщанську та Кирила Клименка.

Железняк відзначив, що у четвер Рада також розгляне призначення Піщанської новою главою Рахункової палати.

Посли країн "Групи семи" 19 грудня висловили стурбованість намірами ВР призначити членів Рахункової палати до завершення її реформи.

Посли заявили, що до ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, яка відповідає за нагляд за міжнародною допомогою.

Очільник Рахункової палати Андрій Майснер розділив стурбованість послів G7, наголошуючи, що реформування Рахункової палати "повинне бути не в кількості, а в якості".

Посли країн "Групи семи" і раніше закликали Київ забезпечити належну реформу Рахункової палати, щоб підвищити довіру міжнародних партнерів.

Цей орган, як очікується, буде ключовим у відстеженні міжнародної економічної допомоги в Україні.

Детальніше на цю тему читайте у колонці на "Економічній правді" Незалежність та підзвітність: мета реформи Рахункової палати.