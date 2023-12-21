Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила членов Счетной палаты
Четверг, 21 декабря 2023, 13:36
Верховная Рада в четверг проголосовала за назначение четырех членов Счетной палаты, несмотря на призыв послов стран G7 не спешить с этим принятием.
О результате голосования в Раде сообщил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, сообщает "Европейская правда".
В частности, сроком на 6 лет были назначены Елизавета Пушко-Цибуляк, Сергей Ключка, Ольга Песчанская и Кирилл Клименко.
Железняк отметил, что в четверг Рада также рассмотрит назначение Пищанской новой главой Счетной палаты.
Дополнено 14:25. Впоследствии Железняк сообщил, что Рада не смогла назначить Пищанскую главой Счетной палаты и отложила голосование за это на следующий год.
По его словам, ориентировочно ВР будет голосовать за назначение Песчанской 8 января.
Послы стран "Группы семи" 19 декабря выразили обеспокоенность намерениями Рады назначить членов Счетной палаты до завершения ее реформы.
Послы заявили, что до принятия закона о реформе эти назначения подорвали бы доверие к институту, который отвечает за надзор за международной помощью.
Глава Счетной палаты Андрей Майснер разделил обеспокоенность послов G7, подчеркивая, что реформирование Счетной палаты "должно быть не в количестве, а в качестве".
Послы стран "Группы семи" и ранее призывали Киев обеспечить надлежащую реформу Счетной палаты, чтобы повысить доверие международных партнеров.
Этот орган, как ожидается, будет ключевым в отслеживании международной экономической помощи в Украине.
Подробнее на эту тему читайте в колонке на "Экономической правде" Независимость и подотчетность: цель реформы Счетной палаты.