Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила членов Счетной палаты 

Верховная Рада в четверг проголосовала за назначение четырех членов Счетной палаты, несмотря на призыв послов стран G7 не спешить с этим принятием.

О результате голосования в Раде сообщил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, сообщает "Европейская правда".

В частности, сроком на 6 лет были назначены Елизавета Пушко-Цибуляк, Сергей Ключка, Ольга Песчанская и Кирилл Клименко.

Железняк отметил, что в четверг Рада также рассмотрит назначение Пищанской новой главой Счетной палаты.

Дополнено 14:25. Впоследствии Железняк сообщил, что Рада не смогла назначить Пищанскую главой Счетной палаты и отложила голосование за это на следующий год.

По его словам, ориентировочно ВР будет голосовать за назначение Песчанской 8 января.

Послы стран "Группы семи" 19 декабря выразили обеспокоенность намерениями Рады назначить членов Счетной палаты до завершения ее реформы.

Послы заявили, что до принятия закона о реформе эти назначения подорвали бы доверие к институту, который отвечает за надзор за международной помощью.

Глава Счетной палаты Андрей Майснер разделил обеспокоенность послов G7, подчеркивая, что реформирование Счетной палаты "должно быть не в количестве, а в качестве".

Послы стран "Группы семи" и ранее призывали Киев обеспечить надлежащую реформу Счетной палаты, чтобы повысить доверие международных партнеров.

Этот орган, как ожидается, будет ключевым в отслеживании международной экономической помощи в Украине.

Подробнее на эту тему читайте в колонке на "Экономической правде" Независимость и подотчетность: цель реформы Счетной палаты.