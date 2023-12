Посли G7 закликали забезпечити належну реформу Рахункової палати

Посли країн Групи семи в Україні закликали Київ забезпечити належну реформу Рахункової палати, що підвищить довіру міжнародних партнерів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву послів опублікували на їхній спільній сторінці у Twitter (X).

Посли зазначили, що реформа Рахункової палати – це шанс Києва продемонструвати, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою та ресурсами власних громадян.

Reforming the Accounting Chamber @rp_gov_ua is a chance to show 🌏 that 🇺🇦 is a good steward of int'l support and its own citizens' resources.