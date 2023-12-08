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Посли G7 закликали забезпечити належну реформу Рахункової палати

П'ятниця, 8 грудня 2023, 09:44

Посли країн Групи семи в Україні закликали Київ забезпечити належну реформу Рахункової палати, що підвищить довіру міжнародних партнерів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву послів опублікували на їхній спільній сторінці у Twitter (X).

Посли зазначили, що реформа Рахункової палати – це шанс Києва продемонструвати, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою та ресурсами власних громадян.

"Призначення нового керівництва має відбуватися лише після ухвалення законодавства, яке забезпечує прозорий і заснований на заслугах конкурс з належною перевіркою кандидатів", – зазначили посли.

Рекомендації з цього приводу раніше надходили від США та ЄС. 

Детальніше на цю тему читайте у колонці на "Економічній правді" Незалежність та підзвітність: мета реформи Рахункової палати 

Раніше у листопаді посли G7 зауважили, що лише один із запропонованих законопроєктів про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) відповідає міжнародним вимогам, але і його потрібно змінити.

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G7 (група семи)