Посли G7 закликали забезпечити належну реформу Рахункової палати

Посли країн Групи семи в Україні закликали Київ забезпечити належну реформу Рахункової палати, що підвищить довіру міжнародних партнерів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву послів опублікували на їхній спільній сторінці у Twitter (X).

Посли зазначили, що реформа Рахункової палати – це шанс Києва продемонструвати, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою та ресурсами власних громадян.

1/2

Reforming the Accounting Chamber @rp_gov_ua is a chance to show 🌏 that 🇺🇦 is a good steward of int'l support and its own citizens' resources. December 7, 2023

"Призначення нового керівництва має відбуватися лише після ухвалення законодавства, яке забезпечує прозорий і заснований на заслугах конкурс з належною перевіркою кандидатів", – зазначили посли.

Рекомендації з цього приводу раніше надходили від США та ЄС.

Детальніше на цю тему читайте у колонці на "Економічній правді" Незалежність та підзвітність: мета реформи Рахункової палати

Раніше у листопаді посли G7 зауважили, що лише один із запропонованих законопроєктів про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) відповідає міжнародним вимогам, але і його потрібно змінити.