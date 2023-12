Посли G7 застерегли від поспішних призначень у Рахункову палату

Посли країн "Групи семи" у вівторок висловили стурбованість намірами уряду призначити членів Рахункової палати до завершення її реформи.

Про це йдеться в повідомленні дипломатів у Twitter (X), пише "Європейська правда".

Посли висловили стурбованість повідомленнями, що Верховна рада цього тижня "поспішає з чотирма новими призначеннями до Рахункової палати" до завершення її реформи.

"До ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою", – додали вони.

G7 Ambassadors concerned about reports the Rada is rushing 4 new @rp_gov_ua appointments this week, before Accounting Chamber reform is completed. Until reform law passed, these appointments would undermine confidence in the institution charged with overseeing intl assistance.