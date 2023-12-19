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Посли G7 застерегли від поспішних призначень у Рахункову палату

Вівторок, 19 грудня 2023, 16:55

Посли країн "Групи семи" у вівторок висловили стурбованість намірами уряду призначити членів Рахункової палати до завершення її реформи.

Про це йдеться в повідомленні дипломатів у Twitter (X), пише "Європейська правда".

Посли висловили стурбованість повідомленнями, що Верховна рада цього тижня "поспішає з чотирма новими призначеннями до Рахункової палати" до завершення її реформи.

"До ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою", – додали вони.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що 21 грудня влада планує провести призначення чотирьох нових членів Рахункової палати, з яких троє пов’язані з Офісом президента.

Посли країн "Групи семи" не вперше закликають Київ забезпечити належну реформу Рахункової палати, що підвищить довіру міжнародних партнерів.

Цей орган, як очікується, буде ключовим у відстеженні міжнародної економічної допомоги в Україні.

Детальніше на цю тему читайте у колонці на "Економічній правді" Незалежність та підзвітність: мета реформи Рахункової палати.

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G7 (група семи)