Президент Сербії звинуватив "важливу країну" у втручанні у виборчий процес

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що уряд готує "важливий лист" про вплив "важливої ​​країни" та її втручання у виборчий процес в країні, де опозиція оскражує результати дострокових парламентських і місцевих виборів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Nova.rs.

Відповідаючи журналісту провладного телеканалу Pink, він послався на критику з боку Німеччини щодо виборчого процесу в Сербії. За його словами, влада готує заяву про вплив "важливої ​​країни" та "втручання у виборчий процес у Сербії найжорстокішим способом".

"Я вірю, що десь за 10 днів до Нового року його завершать, а потім до православного Різдва (у Сербії – 7 січня) ми зможемо розіслати його на весь світ, щоб подивитися, як відбувається таке втручання в процес, який має суверенно належати незалежній країні", – зазначив Вучич.

Він додав, що опозиція ніколи не може визнати поразку, а також назвав вибори "найчистішими та найчеснішими" на цей момент, інформує Blic.rs.

"Вони все це знають, і тому я ніколи не отримував стільки привітань від ЄС з парламентськими виборами. Я поважаю кожен голос, особливо майже 900 тисяч голосів за опозицію, але я також маю поважати 1,8 млн голосів за нашу партію", – наголосив Вучич.

Раніше Німеччина гостро відреагувала на оцінку спостерігачів ОБСЄ щодо дострокових парламентських виборів у Сербії, зазначивши, що така ситуація неприйнятна в країні, яка претендує на членство у ЄС.

У середу республіканська виборча комісія Сербії ухвалила рішення провести повторне голосування на близько 30 виборчих дільницях, але відмовилась розглядати звернення опозиції про повторні місцеві вибори в Белграді.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів, що пройшли цієї неділі у Сербії, перемогу здобула політсила президента Александара Вучича.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда. Відтоді сотні прихильників SPN мітингували біля Державної виборчої комісії в Белграді.

Більше про ситуацію дивіться у відео "Європейської правди" або читайте у статті: Коаліція з Орбаном та рептилоїди в запасі: як вибори у Сербії посилили президента Вучича.