Виборчком Сербії відмовився проводити перевибори в Белграді попри тиск опозиції

Республіканська виборча комісія Сербії в середу ухвалила рішення провести повторне голосування на близько 30 виборчих дільницях, але відмовилась розглядати звернення опозиції про повторні місцеві вибори в Белграді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Голова Виборчкому Сербії Владімір Димітрієвич заявив на пресконференції, що повторне голосування стосуватиметься виборів народних депутатів на дільницях, де встановити результати неможливо або де вони були скасовані.

Повторне голосування відбудеться у суботу, 30 грудня, й триватиме із 7:00 до 20:00. Воно стосуватиметься близько 30 дільниць із понад восьми тисяч у країні, тому навряд чи суттєво вплине на результати.

Натомість вимогу опозиційного руху "Сербія проти насильства" організувати повторні місцеві вибори у столиці Белграді Республіканська виборча комісія вирішила не розглядати – як пояснив Димітрієвич, вона не має на це повноважень.

За його словами, нові вибори у Белграді можуть відбутись лише тоді, якщо місцева асамблея не матиме кворуму, не збиратиметься протягом трьох місяців або якщо не зможе обрати міського голову.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів, що пройшли цієї неділі у Сербії, перемогу здобула політсила президента Александара Вучича.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда. Відтоді сотні прихильників SPN мітингували біля Державної виборчої комісії в Белграді.

Більше про ситуацію дивіться у відео "Європейської правди" або читайте у статті: Коаліція з Орбаном та рептилоїди в запасі: як вибори у Сербії посилили президента Вучича.