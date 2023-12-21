Президент Сербии обвинил "важную страну" во вмешательстве в избирательный процесс

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что правительство готовит "важное письмо" о влиянии "важной страны" и ее вмешательстве в избирательный процесс в стране, где оппозиция оскраживает результаты досрочных парламентских и местных выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Nova.rs.

Отвечая журналисту провластного телеканала Pink, он сослался на критику со стороны Германии относительно избирательного процесса в Сербии. По его словам, власти готовят заявление о влиянии "важной страны" и "вмешательстве в избирательный процесс в Сербии самым жестоким способом".

"Я верю, что где-то за 10 дней до Нового года его завершат, а затем к православному Рождеству (в Сербии – 7 января) мы сможем разослать его на весь мир, чтобы посмотреть, как происходит такое вмешательство в процесс, который должен суверенно принадлежать независимой стране", – отметил Вучич.

Он добавил, что оппозиция никогда не может признать поражение, а также назвал выборы "самыми чистыми и честными" на данный момент, информирует Blic.rs.

"Они все это знают, и поэтому я никогда не получал столько поздравлений от ЕС с парламентскими выборами. Я уважаю каждый голос, особенно почти 900 тысяч голосов за оппозицию, но я также должен уважать 1,8 млн голосов за нашу партию", – подчеркнул Вучич.

Ранее Германия остро отреагировала на оценку наблюдателей ОБСЕ относительно досрочных парламентских выборов в Сербии, отметив, что такая ситуация неприемлема в стране, которая претендует на членство в ЕС.

В среду республиканская избирательная комиссия Сербии приняла решение провести повторное голосование на около 30 избирательных участках, но отказалась рассматривать обращение оппозиции о повторных местных выборах в Белграде.

Напомним, по итогам досрочных выборов, прошедших в это воскресенье в Сербии, победу одержала политсила президента Александара Вучича.

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда. С тех пор сотни сторонников SPN митинговали возле Государственной избирательной комиссии в Белграде.

Больше о ситуации смотрите в видео "Европейской правды" или читайте в статье: Коалиция с Орбаном и рептилоиды в запасе: как выборы в Сербии усилили президента Вучича.