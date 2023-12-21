Сербська опозиція просить ЄС допомогти з розслідуванням можливої фальсифікації виборів

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) закликала Євросоюз допомогти розпочати міжнародне розслідування порушень під час дострокових парламентських і місцевих виборів, які пройшли цієї неділі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

У листі до інституцій, посадовців та країн-членів ЄС опозиція заявила, що не визнає результати парламентських та місцевих виборів, що відбулися минулої неділі, а також закликала ЄС зробити те ж саме та ініціювати розслідування.

"Ми закликаємо не визнавати результати парламентських, провінційних і особливо місцевих виборів у Сербії до завершення повного міжнародного розслідування порушень на виборах", – йдеться в листі.

SPN вважає, що ЄС має ініціювати розслідування, а згодом допомогти сформувати верифікаційний комітет, що буде здійснювати нагляд за підготовкою наступних виборів та переконатися, що міжнародні рекомендації будуть повністю застосовані для забезпечення вільного та справедливого голосування.

У середу республіканська виборча комісія Сербії ухвалила рішення провести повторне голосування на близько 30 виборчих дільницях, але відмовилась розглядати звернення опозиції про повторні місцеві вибори в Белграді.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів, що пройшли цієї неділі у Сербії, перемогу здобула політсила президента Александара Вучича.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда. Відтоді сотні прихильників SPN мітингували біля Державної виборчої комісії в Белграді.

Більше про ситуацію дивіться у відео "Європейської правди" або читайте у статті: Коаліція з Орбаном та рептилоїди в запасі: як вибори у Сербії посилили президента Вучича.