Сербская оппозиция просит ЕС помочь с расследованием возможной фальсификации выборов

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) призвал Евросоюз помочь начать международное расследование нарушений во время досрочных парламентских и местных выборов, которые прошли в это воскресенье.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

В письме к институтам, должностным лицам и странам-членам ЕС оппозиция заявила, что не признает результаты парламентских и местных выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье, а также призвала ЕС сделать то же самое и инициировать расследование.

"Мы призываем не признавать результаты парламентских, провинциальных и особенно местных выборов в Сербии до завершения полного международного расследования нарушений на выборах", – говорится в письме.

SPN считает, что ЕС должен инициировать расследование, а затем помочь сформировать верификационный комитет, который будет осуществлять надзор за подготовкой следующих выборов и убедиться, что международные рекомендации будут полностью применены для обеспечения свободного и справедливого голосования.

В среду республиканская избирательная комиссия Сербии приняла решение провести повторное голосование на около 30 избирательных участках, но отказалась рассматривать обращение оппозиции о повторных местных выборах в Белграде.

Напомним, по итогам досрочных выборов, прошедших в это воскресенье в Сербии, победу одержала политсила президента Александара Вучича.

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда. С тех пор сотни сторонников SPN митинговали возле Государственной избирательной комиссии в Белграде.

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