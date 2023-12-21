Стрельба в Праге: стрелок был студентом университета и, вероятно, покончил с собой

Стрелком, который открыл огонь на философском факультете Карлова университета в Праге в четверг, вероятно, был 24-летний студент Давид Козак – он, вероятно, погиб, покончив с собой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.cz.

Портал указывает, что в четверг утром полиция объявила Козака в розыск по подозрению в причастности к убийству в одном из сел округа Кладно на северо-западе Чехии. Позже руководитель полиции Мартин Вондрашек сообщил на экстренном брифинге, что погибшим был отец студента.

Давид Козак учился в Карловом университете, имел степень бакалавра по истории-европеистике и магистра истории. Он специализировался на истории Польши.

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По словам Кондрашека, правоохранители установили, что вооруженный Казак должен был в 14:00 лекцию в здании на Целетной улице и на всякий случай эвакуировали присутствующих. Но стрелок отправился на философский факультет.

Что же касается обстоятельств гибели Козака, руководитель полиции Чехии уточнил, что во время спецоперации между ним и полицейскими произошла стрельба. Но, вероятно, студент погиб от падения с высоты, а не от пули.

"Полицейские также применили оружие, но из тех ранений, которые мы пока видим на теле мужчины, можно сделать вывод, что он покончил с собой. Было ли это также связано со стрельбой со стороны полицейских, пока невозможно доказать, это покажет только назначенное вскрытие", – сказал Кондрашек.

Стрельба в здании философского факультета Карлова университета произошла в четверг днем.

По последним данным, ее жертвами стали более 15 человек, включая стрелка, еще 24 получили ранения.

Мотивы стрелка пока не установлены. Глава МВД Чехии Вит Ракушан ранее заявил, что тот не был связан с международными террористическими группировками.

Представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил "Европейской правде", что, по информации чешской полиции, украинцев пока нет среди пострадавших в результате стрельбы в Праге.