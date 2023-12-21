Стрілянина у Празі: уже понад 15 загиблих, поліція розповіла про стрільця

Керівник поліції Чехії Мартін Вондрашек заявив, що станом на вечір кількість загиблих у результаті стрілянини у Карловому університеті Праги перевищила 15, ще 24 людини перебувають під наглядом лікарів.

Про це Вондрашек сказав на екстреному брифінгу, який транслювало Чеське телебачення, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови чеської поліції, операція правоохоронців триває. Зокрема вони обстежують будівлю Карлового університету на предмет можливої вибухівки.

Вондрашек додав, що поліція мала інформацію про стрільця – 24-річного чоловіка, який уранці в четвер виїхав до Праги із села Гостоунь із нібито наміром покінчити із собою. "У селі, з якого він виїхав, знайшли мертвого чоловіка, це був батько нападника", – сказав він.

Голова МВС Чехії Віт Ракушан, який теж був на брифінгу, назвав трагедію у Празі безпрецедентною і такою, що "матиме багато наслідків".

"Станом на зараз немає жодних ознак того, що цей акт має будь-який зв'язок з міжнародним тероризмом", – продовжив він.

Відомо, що уряд Чехії проведе екстрене засідання о 21:00 (22:00 за Києвом).

Нагадаємо, про стрілянину в закладі освіти на площі Яна Палаха у Празі стало відомо раніше в четвер. У зв'язку з інцидентом поліція перекрила площу й прилеглу до університету територію.

Очевидці говорили, що бачили стрільця на даху будівлі факультету, й він нібито вів вогонь по них. Пізніше його ліквідували, а з будівлі почали евакуацію.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що інформація про постраждалих українців у Празі наразі не надходила.