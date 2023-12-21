Укр Рус Eng

В університеті Праги сталась стрілянина, поліція каже про загиблих

фото, відео, виправлено
Четвер, 21 грудня 2023, 16:48

Поліція Чехії підтвердила повідомлення про стрілянину в одному із закладів освіти Праги у четвер, в результаті якої, за попередніми даними, є поранені й загиблі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався у закладі освіти на площі Яна Палаха в Празі. Наразі вся площа й прилегла територія повністю перекриті правоохоронцями.

"На основі первинної інформації ми можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та поранені", – повідомила чеська поліція у Twitter (X).

Як пише чеське інформагентство ČTK, стрілянина сталась у приміщенні філософського факультету Карлового університету. Студенти й працівники факультету забарикадувались в аудиторіях

На даху будівлі свідки нібито бачили озброєного чоловіка, а на місці події пролунав вибух.

 
Фото: Aktu.cz

Нагадаємо, на початку грудня у Швейцарії внаслідок стрілянини загинули двоє людей і ще одна жінка зазнала поранень. Пізніше поліція затримала підозрюваного у стрілянині.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія кримінал