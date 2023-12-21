В університеті Праги сталась стрілянина, поліція каже про загиблих

Поліція Чехії підтвердила повідомлення про стрілянину в одному із закладів освіти Праги у четвер, в результаті якої, за попередніми даними, є поранені й загиблі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався у закладі освіти на площі Яна Палаха в Празі. Наразі вся площа й прилегла територія повністю перекриті правоохоронцями.

"На основі первинної інформації ми можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та поранені", – повідомила чеська поліція у Twitter (X).

Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Як пише чеське інформагентство ČTK, стрілянина сталась у приміщенні філософського факультету Карлового університету. Студенти й працівники факультету забарикадувались в аудиторіях

На даху будівлі свідки нібито бачили озброєного чоловіка, а на місці події пролунав вибух.

Фото: Aktu.cz

Нагадаємо, на початку грудня у Швейцарії внаслідок стрілянини загинули двоє людей і ще одна жінка зазнала поранень. Пізніше поліція затримала підозрюваного у стрілянині.