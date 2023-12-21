Зеленський відреагував на стрілянину в Празі, в якій загинуло понад 15 осіб

Президент України України Володимир Зеленський прокоментував новини про стрілянину в Карловому університеті Праги в Чехії, внаслідок якої загинули щонайменше 15 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у Twitter (X).

"Я глибоко шокований новинами про трагічні події у Празі, внаслідок яких загинули та постраждали мирні люди", – зазначив глава держави.

Я глибоко шокований новинами про трагічні події у Празі, внаслідок яких загинули та постраждали мирні люди. Висловлюю щирі співчуття сім’ям загиблих і бажаю швидкого одужання пораненим. December 21, 2023

Зеленський також висловив щирі співчуття сім’ям загиблих та побажав швидкого одужання пораненим.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко повідомив "Європейській правді", що, за інформацією чеської поліції, українців наразі немає серед постраждалих унаслідок стрілянини в Празі.

Раніше керівник поліції Чехії Мартін Вондрашек заявив, що станом на вечір кількість загиблих у результаті стрілянини у Карловому університеті Праги перевищила 15, ще 24 людини перебувають під наглядом лікарів.

Нагадаємо, про стрілянину в закладі освіти на площі Яна Палаха у Празі стало відомо раніше в четвер. У зв'язку з інцидентом поліція перекрила площу й прилеглу до університету територію.

Очевидці говорили, що бачили стрільця на даху будівлі факультету, й він нібито вів вогонь по них. Пізніше його ліквідували, а з будівлі почали евакуацію.