Ключовий аеропорт Амстердама скасував і відклав через шторм майже тисячу рейсів

Через шторм "Піа", що вирує на півночі Європи, в аеропорту Амстердама "Схіпхол", який є одним з ключових європейських пересадкових вузлів, скасували 300 рейсів та затримали ще 650.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NL Times.

Уточнюють, що станом на 20:00 за київським часом четверга загалом скасували 176 рейсів на виліт та 153 рейси на приліт, а також затримали 317 рейсів на виліт та 331 рейс на приліт.

Авіакомпанії вже скасували близько 200 рейсів до початку шторму, і ця цифра зростала протягом дня.

Роттердамський аеропорт Гааги також попередив про можливі затримки та скасування рейсів. В аеропорту Ейндховена також були деякі затримки.

Крім аеропортів, шторм також спричинив затримки на залізниці та автошляхах Нідерландів. Зокрема між Боскупом та Гаудою не курсували поїзди, оскільки на колії впало дерево. Це також сталося між містами Зволле та Хенгело, хоча кілька поїздів змогли проїхати цим маршрутом.

Крім того, через обрив електролінії поїзди не курсували між Дронтеном та Зволле, але невідомо, чи сталося це через сильні пориви вітру, які могли сягати 110 кілометрів на годину.

Як повідомляє Rijkwaterstaat з посиланням на агентство інфраструктури, повалені дерева заблокували рух на автошляхах, а в кількох місцях перекинулися автомобілі.

Раніше повідомляли, що норвезький круїзний лайнер MS Maud постраждав від відключення електроенергії через те, що в Північному морі хвиля розбила вікна на мостику, внаслідок чого судно втратило здатність до навігації.

Перед цим попереджали, що британські острови у вівторок накриє сильний шторм, що може ускладнити логістику та спричинити перебої з електропостачанням.