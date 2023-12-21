Британців можуть чекати труднощі у поїздках додому на свята через штормовий вітер

Британські острови у вівторок накриє сильний шторм, що може ускладнити логістику та спричинити перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

На півночі Шотландії сила вітру може сягати 30-35 метрів за секунду, в інших регіонах – понад 20 м/с.

Метеорологічне відомство попередило, що такі вітри можуть призвести до обриву ліній електропередачі, а габаритні автомобілі також можуть постраждати на відкритих ділянках; високі хвилі можуть підтоплювати дороги, що пролягають впритул до океану.

Залізничний оператор TransPennine Express вже закликав клієнтів відмовитися від поїздок з Единбурга принаймні у першій половині дня, тому що очікує проблем через негоду. Потяги до північно-західної Англії вже скасовані.

Ще низка операторів поінформували, що будуть проводити перевірки технічного стану колій, перш ніж пускати потяги, і застосують обмеження швидкості. Пасажирів просять бути готовими до несподіваного скасування або затримки рейсів.

Деякі оператори поромних переправ у Шотландії теж призупинили послуги, щоб не ризикувати у шторм.

Нагадаємо, у листопаді Західна Європа, особливо північний захід Франції, сильно постраждали від шторму "Сіаран", загинули 14 людей.

У грудні в частині регіонів Німеччини, особливо Баварії, незвично зимова погода на багато днів спричинила колапс на залізниці та в аеропорту Мюнхена.