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Британців можуть чекати труднощі у поїздках додому на свята через штормовий вітер

Четвер, 21 грудня 2023, 08:58

Британські острови у вівторок накриє сильний шторм, що може ускладнити логістику та спричинити перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

На півночі Шотландії сила вітру може сягати 30-35 метрів за секунду, в інших регіонах – понад 20 м/с.  

Метеорологічне відомство попередило, що такі вітри можуть призвести до обриву ліній електропередачі, а габаритні автомобілі також можуть постраждати на відкритих ділянках; високі хвилі можуть підтоплювати дороги, що пролягають впритул до океану. 

Залізничний оператор TransPennine Express вже закликав клієнтів відмовитися від поїздок з Единбурга принаймні у першій половині дня, тому що очікує проблем через негоду. Потяги до північно-західної Англії вже скасовані. 

Ще низка операторів поінформували, що будуть проводити перевірки технічного стану колій, перш ніж пускати потяги, і застосують обмеження швидкості. Пасажирів просять бути готовими до несподіваного скасування або затримки рейсів. 

Деякі оператори поромних переправ у Шотландії теж призупинили послуги, щоб не ризикувати у шторм. 

Нагадаємо, у листопаді Західна Європа, особливо північний захід Франції, сильно постраждали від шторму "Сіаран", загинули 14 людей. 

У грудні в частині регіонів Німеччини, особливо Баварії, незвично зимова погода на багато днів спричинила колапс на залізниці та в аеропорту Мюнхена. 

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Велика Британія