Норвезький круїзний лайнер залишився без навігації через шторм у Північному морі

Норвезький круїзний лайнер MS Maud постраждав від відключення електроенергії через те, що в Північному морі хвиля розбила вікна на мостику, внаслідок чого судно втратило здатність до навігації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили влада Данії та власник судна, інформує Reuters.

За даними Данського об'єднаного рятувально-координаційного центру, 266 пасажирів та 131 член екіпажу перебувають у безпеці.

"На судні немає електроенергії. Головний двигун працює, але навігаційні системи й радари – ні", – сказав представник центру, який відповідає за координацію пошуково-рятувальних операцій.

Зазначають, що під час плавання приблизно за 200 кілометрів від західного узбережжя Данії та приблизно за 330 кілометрів від східного узбережжя Великої Британії сильний вітер вибив вікна на містку судна, що призвело до потрапляння води і, як наслідок, до відключення електроенергії на містку.

Корабель, що належить круїзній компанії HX, підрозділу норвезької Hurtigruten Group, вийшов з міста Флурьо в Норвегії в четвер та повинен був прибути в британський порт Тілбері в п'ятницю.

"Наразі судно підтвердило, що в результаті інциденту ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав, і стан корабля залишається стабільним", – йдеться в повідомленні Hurtigruten Group.

Буксир цивільної рятувальної компанії Esvagt мав прибути до судна, яким керують вручну з машинного відділення, близько 00:30 за київським часом. Допоміжні судна Esvagt прибули, щоб допомогти кораблю орієнтуватися, поки його не зможуть відбуксирувати в порт.

Раніше круїзний лайнер Spirit of Discovery потрапив у шторм у Біскайській затоці біля берегів західної Франції, внаслідок чого постраждали 100 пасажирів.

Нагадаємо, 12 вересня круїзний лайнер Ocean Explorer, на борту якого перебувало 206 осіб, сів на мілину біля східної Гренландії.

Через два дні корабель витягнули з мілини під час припливу.