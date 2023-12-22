В Германии из-за непогоды задерживаются поезда, в Польше заблокированы автодороги

Из-за шторма, который вызвал повреждения, задерживают или отменяют ряд поездов дальнего следования по всей Германии, тогда как в соседней Польше поваленные деревья блокируют автодороги.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DPA.

Отмечают, что особенно сильно пострадали железнодорожные маршруты на севере ФРГ. Оператор Deutsche Bahn сообщил, что пассажиры, которые были вынуждены отложить запланированную поездку в четверг или пятницу, могут воспользоваться своим билетом позже.

DPA

По данным RMF 24, сломанные и поваленные деревья перекрывали дороги, что стало главной причиной вызовов спасателей, которые по меньшей мере 1350 раз выезжали на ликвидацию последствий шторма по всей Польше.

Самая сложная ситуация сложилась в Западнопоморском воеводстве, где в Щецинском повете дерево упало на машину скорой помощи, которая перевозила пациента – никто не пострадал, а пациента передали другой медицинской спасательной команде.

PAP

Сильный ветер передвигал даже автомобили, где в Каменском повете он столкнул грузовик в кювет. В Новотомиском повете ветер сорвал около 20 квадратных метров крыши с многоквартирного дома.

В результате падения дерева на грузовик на национальной дороге № 10 Торунь – Быдгощ пострадал один человек. Также фиксируются случаи подтоплений.

Ранее сообщалось, что в ключевом аэропорту Амстердама, который является важным международным хабом для пересадок, из-за непогоды отменили или отложили более тысячи рейсов.

До этого стало известно, что норвежский круизный лайнер MS Maud пострадал от отключения электроэнергии из-за того, что в Северном море волна разбила окна на мостике, в результате чего судно потеряло способность к навигации.

Перед этим предупреждали, что британские острова во вторник накроет сильный шторм, что может осложнить логистику и вызвать перебои с электроснабжением.