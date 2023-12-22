У Бельгії від падіння різдвяної ялинки на площі загинула жінка

Внаслідок падіння великої ялинки в бельгійському місті Ауденарде в четвер увечері загинула жінка та двоє людей отримали травми.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Reuters із посиланням на місцеву владу.

Записи камер спостереження бельгійських ЗМІ показали, як яскраво освітлена 20-метрова ялинка повільно нахилилася, а потім впала поруч з різдвяним ярмарком біля каруселі на міській площі.

Речник прокурора провінції Східна Фландрія повідомив, що жертвою стала 63-річна жінка з Ауденарде. Дві жінки, що перебували на тому ж місці, отримали легкі поранення.

"Розслідування зосередиться на тому, чи належним чином закріпили дерево, а також вивчить вплив погодних умов", – сказав він.

Шторм Піа, який у четвер порушив рух транспорту у Великій Британії та Нідерландах, також вирує і в західній Бельгії, де метеорологічна служба оголосила жовтий рівень небезпеки для прибережних районів.

Раніше повідомляли, що в ключовому аеропорту Амстердаму, який є важливим міжнародним хабом для пересадок, через негоду скасували або відклали понад тисячу рейсів.

До цього стало відомо, що норвезький круїзний лайнер MS Maud постраждав від відключення електроенергії через те, що в Північному морі хвиля розбила вікна на мостику, внаслідок чого судно втратило здатність до навігації.

Перед цим попереджали, що британські острови у вівторок накриє сильний шторм, що може ускладнити логістику та спричинити перебої з електропостачанням.