В Нидерландах в результате непогоды погиб человек

В Нидерландах штормовой ветер вызвал гибель женщины, работницы сферы здравоохранения.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

39-летняя женщина работала в районе города Гелдерланд ментором для людей с ментальными расстройствами.

Несчастный случай произошел фактически на работе – на нее упало дерево, когда она вместе с клиентом была на велосипедной прогулке. На следующий день пострадавшая скончалась в больнице.

Клиент получил незначительные ушибы руки, угрозы для его жизни нет.

Непогода вызвала летальный случай также в Бельгии – в одном из городов женщина погибла в результате падения новогодней елки.

В Германии и Польше шторм также нанес значительный ущерб и вызвал перебои с движением транспорта.

В ключевом аэропорту Амстердама, который является важным международным хабом для пересадок, из-за непогоды отменили или отложили более тысячи рейсов.