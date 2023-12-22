Кулеба про проблеми у відносинах із Польщею: Треба сідати й предметно говорити

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Київ і Варшава повинні якнайшвидше знайти розв’язання найбільш гострих двосторонніх проблем – блокади на польсько-українському кордоні та експорту агропродукції.

Про це, як передає "Європейська правда", Кулеба сказав у Києві на пресконференції з польським міністром закордонних справ Радеком Сікорським.

Український міністр зазначив, що почав зустріч із польським візаві з "необхідності вирішення проблемних питань у двосторонніх відносинах".

"Бажання вирішити ці питання є з обох боків – з боку як України, так і Польщі. Треба сідати й предметно говорити, щоб знати збалансовані, юридично обґрунтовані рішення", – додав він.

Серед найбільш нагальних питань Кулеба згадав блокування українсько-польського кордону польськими автоперевізниками та питання експорту української аграрної продукції до Польщі.

"Питання чутливі, ми визнаємо їхню чутливість, але рішення мають бути знайдені якнайшвидше. Перше, що має бути зроблене, – це, звісно, розблокувати кордон. Ситуація коли над українсько-польськими дружніми відносинами нависає тінь заблокованого кордону, є недопустимою і шкідливою", – наголосив голова МЗС.

Кулеба насамкінець висловив сподівання, що у ХХІ столітті славетна історія взаємних, спільних перемог України та Польщі "поповниться новими перемогами – не лише над російською агресією, але й в історичній місії возз’єднання Європи".

Нагадаємо, під час візиту до Києва у п'ятницю Сікорський зустрівся з президентом України Зеленським, який висловив сподівання на "нову сторінку" у відносинах між країнами.

На тлі візиту польського міністра у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що Сікорський готує та представить пакет допомоги Києву.