Кулеба о проблемах в отношениях с Польшей: Надо садиться и предметно говорить

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Киев и Варшава должны как можно быстрее найти решение наиболее острых двусторонних проблем – блокады на польско-украинской границе и экспорта агропродукции.

Об этом, как передает "Европейская правда", Кулеба сказал в Киеве на пресс-конференции с польским министром иностранных дел Радеком Сикорским.

Украинский министр отметил, что начал встречу с польским визави с "необходимости решения проблемных вопросов в двусторонних отношениях".

"Желание решить эти вопросы есть с обеих сторон – со стороны как Украины, так и Польши. Надо садиться и предметно говорить, чтобы знайти сбалансированные, юридически обоснованные решения", – добавил он.

Среди наиболее насущных вопросов Кулеба упомянул блокирование украинско-польской границы польскими автоперевозчиками и вопрос экспорта украинской аграрной продукции в Польшу.

"Вопросы чувствительные, мы признаем их чувствительность, но решения должны быть найдены как можно быстрее. Первое, что должно быть сделано, – это, конечно, разблокировать границу. Ситуация, когда над украинско-польскими дружескими отношениями нависает тень заблокированной границы, недопустима и вредна", – подчеркнул глава МИД.

Кулеба в конце выразил надежду, что в XXI веке славная история взаимных, совместных побед Украины и Польши "пополнится новыми победами – не только над российской агрессией, но и в исторической миссии воссоединения Европы".

Напомним, во время визита в Киев в пятницу Сикорский встретился с президентом Украины Зеленским, который выразил надежду на "новую страницу" в отношениях между странами.

На фоне визита польского министра в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что Сикорский готовит и представит пакет помощи Киеву.