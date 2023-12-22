Глава МЗС Польщі під звуки сирени пояснював мету візиту в Київ

Брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і нового глави МЗС Польщі Радослава Сікорського у Києві проходив під сигнал повітряної тривоги, коли польський дипломат почав виступати зі своєю заявою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Дуже дякую за запрошення до Києва… Ця повітряна тривога, яку ви усі зараз чуєте, – це причина, чому я тут", – сказав Сікорський.

Wyjątkowe nagranie z Kijowa.



Alarm przeciwlotniczy rozpoczął konferencję prasową ministrów spraw zagranicznych – Ukrainy 🇺🇦@DmytroKuleba i Polski 🇵🇱 @sikorskiradek.



Minister Sikorski na tle dźwięku syren wyjaśnia dlaczego przyjechał na Ukrainę. pic.twitter.com/7vUNpvQz4z December 22, 2023

Він назвав абсолютно неприйнятним, "щоб сусідня країна нападала на свого сусіда під будь-яким приводом і бомбардувала міста, винищувала повністю регіони, вивозила дітей, готувалася до винищення сусіда, який нічого поганого їй не зробив".

Сікорський заявив, що у цій титанічній боротьбі Польща стоїть на боці України.

"Україна є європейською державою. Її вільний народ, який хоче жити в демократії, у мирі, який хоче сам приймати рішення щодо своєї країни, обрав свій шлях у напрямку Європи, у напрямку Заходу. Ви авжеж маєте право для такого вибору", – заявив дипломат.

Він зазначив, що Польща буде допомагати українцям захищати право вибору, "щоб ніхто не був змушений бігати до укриттів через те, що Путіну захотілося відбудувати російську імперію".

Дмитро Кулеба, зі свого боку, відзначив, що Сікорський прибув до Києва попри черговий російський обстріл дронами.

"Радек був по дорозі в Київ, коли відбулась чергова атака російсько-іранських "Шахедів" на Україну. Але попри черговий обстріл, попри загрози Радек не розвернувся, він приїхав до Києва. І це ще раз показує, що Польща підтримує Україну в найтяжчі часи, і ніщо не здатне відлякати чи змінити цю підтримку", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, під час візиту до Києва у п'ятницю Сікорський зустрівся з президентом України Зеленським, який висловив сподівання на "нову сторінку" у відносинах між країнами.

На тлі візиту польського міністра у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що Сікорський готує та представить пакет допомоги Києву.