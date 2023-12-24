Вучич погодився з речницею МЗС РФ і пообіцяв, що в його країні "Майданів" не буде

Сербський президент Александар Вучич заявив, що в країні не відбудеться "насильницької зміни влади", а опозиції "порадив" готуватись до наступних парламентських виборів, які відбудуться через чотири роки.

Про це Вучич сказав на пресконференції в неділю, відповідаючи на запитання Novosti.rs, повідомляє "Європейська правда".

Журналісти спитали у президента Сербії, чи погоджується він із заявою речниці російського МЗС Марії Захарової про те, що в його країні Захід намагається влаштувати новий "Майдан". Він відповів, що не знає, чим ще це може бути.

Вучич заявив, що не знає мети акцій протесту, які влаштовує опозиція, оскільки вибори відбулись, за його словами, майже без порушень – зокрема і в Белграді, де вимагають провести повторне голосування.

"Що б вони там не намагались зробити, ніяких насильницьких змін чи чогось подібного не буде. Уряд Сербії змінюється на виборах. Сербія – демократична країна, і так буде завжди. Готуйтесь до виборів, панове, чотири роки – не так і багато", – додав він.

Президент Сербії раніше заявляв, що уряд готує "важливий лист" про вплив "важливої ​​країни" та її втручання у виборчий процес в країні, де опозиція оскражує результати дострокових парламентських і місцевих виборів.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів, що пройшли минулої неділі у Сербії, перемогу здобула політсила президента Александара Вучича.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда. Відтоді сотні прихильників SPN мітингували біля Державної виборчої комісії в Белграді.

Більше про ситуацію дивіться у відео "Європейської правди" або читайте у статті: Коаліція з Орбаном та рептилоїди в запасі: як вибори у Сербії посилили президента Вучича.