Вучич согласился со спикером МИД РФ и пообещал, что в его стране "Майданов" не будет

Сербский президент Александар Вучич заявил, что в стране не произойдет "насильственной смены власти", а оппозиции "посоветовал" готовиться к следующим парламентским выборам, которые состоятся через четыре года.

Об этом Вучич сказал на пресс-конференции в воскресенье, отвечая на вопрос Novosti.rs, сообщает "Европейская правда".

Журналисты спросили у президента Сербии, согласен ли он с заявлением пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой о том, что в его стране Запад пытается устроить новый "Майдан". Он ответил, что не знает, чем еще это может быть.

Вучич заявил, что не знает цели акций протеста, которые устраивает оппозиция, поскольку выборы состоялись, по его словам, почти без нарушений – в том числе и в Белграде, где требуют провести повторное голосование.

"Что бы они там ни пытались сделать, никаких насильственных изменений или чего-то подобного не будет. Правительство Сербии меняется на выборах. Сербия – демократическая страна, и так будет всегда. Готовьтесь к выборам, господа, четыре года – не так и много", – добавил он.

Президент Сербии ранее заявлял, что правительство готовит "важное письмо" о влиянии "важной страны" и ее вмешательстве в избирательный процесс в стране, где оппозиция оскраживает результаты досрочных парламентских и местных выборов.

Напомним, по итогам досрочных выборов, прошедших в прошлое воскресенье в Сербии, победу одержала политсила президента Александара Вучича.

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда. С тех пор сотни сторонников SPN митинговали возле Государственной избирательной комиссии в Белграде.

Больше о ситуации смотрите в видео "Европейской правды" или читайте в статье: Коалиция с Орбаном и рептилоиды в запасе: как выборы в Сербии усилили президента Вучича.