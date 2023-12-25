Сербська поліція затримала 38 учасників протестів опозиції у Белграді

Сербська поліція заявила, що після протестів опозиції у Белграді, які завершилися сутичками, було затримало 38 демонстрантів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав начальник управління поліції Івіца Івковіч, якого цитує N1.

За його словами, більшість затриманих підозрюється у закликах до насильницької зміни конституційного ладу та насильницькій поведінці на публічних зборах.

Івкович також повідомив, що двоє поліцейських мають серйозні тілесні ушкодження, одного з них сьогодні прооперують.

Напередодні увечері у Белграді відбулась акція протесту проти результатів парламентських виборів в країні, учасники якої намагалися прорватися в будівлю мерії.

Тисячі людей зібралися перед мерією Белграда на запрошення опозиційної коаліції "Сербія проти насильства". Це вже сьома акція протесту проти результатів парламентських виборів у Сербії, які, за словами опозиції, відбулись з численними порушеннями.

Представники опозиції хотіли виступити з балкона мерії, але поліція їм не дала цього зробити, застосувавши сльозогінний газ.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів у Сербії, перемогу здобула політсила президента Александара Вучича.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда. Відтоді сотні прихильників SPN мітингували біля Державної виборчої комісії в Белграді.

Більше про ситуацію дивіться у відео "Європейської правди" або читайте у статті: Коаліція з Орбаном та рептилоїди в запасі: як вибори у Сербії посилили президента Вучича.