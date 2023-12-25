Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде

Сербская полиция заявила, что после протестов оппозиции в Белграде, которые завершились столкновениями, было задержано 38 демонстрантов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал начальник управления полиции Ивица Ивкович, которого цитирует N1.

По его словам, большинство задержанных подозревается в призывах к насильственному изменению конституционного строя и насильственном поведении на публичных собраниях.

Ивкович также сообщил, что двое полицейских имеют серьезные телесные повреждения, одного из них сегодня прооперируют.

Накануне вечером в Белграде состоялась акция протеста против результатов парламентских выборов в стране, участники которой пытались прорваться в здание мэрии.

Тысячи людей собрались перед мэрией Белграда по приглашению оппозиционной коалиции "Сербия против насилия". Это уже седьмая акция протеста против результатов парламентских выборов в Сербии, которые, по словам оппозиции, состоялись с многочисленными нарушениями.

Представители оппозиции хотели выступить с балкона мэрии, но полиция им не дала этого сделать, применив слезоточивый газ.

Напомним, по итогам досрочных выборов в Сербии, победу одержала политсила президента Александара Вучича.

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда. С тех пор сотни сторонников SPN митинговали возле Государственной избирательной комиссии в Белграде.

Больше о ситуации смотрите в видео "Европейской правды" или читайте в статье: Коалиция с Орбаном и рептилоиды в запасе: как выборы в Сербии усилили президента Вучича.