Вучич говорив із послом РФ про протести опозиції у Белграді

Президент Сербії Александар Вучич зустрівся з російським послом в країні Александром Боцан-Харченком і говорив про минулі нічні протести опозиції в Белграді.

Про це сербський президент написав в Instagram, повідомляє "Європейська правда".

"Я поінформував посла Боцан-Харченка про минулі нічні заворушення в Белграді та повторив, що ми зробимо все, щоб зберегти безпеку громадян і нашої Сербії", – зазначив Вучич.

Також, за його словами, під час зустрічі вони з російським послом "обмінялися думками щодо двосторонніх відносин, ситуації в регіоні та поточних геополітичних подій".

Раніше сербська прем'єрка Ана Брнабич заявила, що російські спецслужби надали сербській владі інформацію про можливі інциденти на протестах у Белграді.

Напередодні увечері у Белграді відбулась акція протесту проти результатів парламентських виборів в країні, учасники якої намагалися прорватися в будівлю мерії.

Тисячі людей зібралися перед мерією Белграда на запрошення опозиційної коаліції "Сербія проти насильства". Це вже сьома акція протесту проти результатів парламентських виборів у Сербії, які, за словами опозиції, відбулись з численними порушеннями.

Представники опозиції хотіли виступити з балкона мерії, але поліція їм не дала цього зробити, застосувавши сльозогінний газ.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів у Сербії, перемогу здобула політсила президента Александара Вучича.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда. Відтоді сотні прихильників SPN мітингували біля Державної виборчої комісії в Белграді.

Більше про ситуацію дивіться у відео "Європейської правди" або читайте у статті: Коаліція з Орбаном та рептилоїди в запасі: як вибори у Сербії посилили президента Вучича.