Вучич говорил с послом РФ о протестах оппозиции в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич встретился с российским послом в стране Александром Боцан-Харченко и говорил о прошедших ночных протестах оппозиции в Белграде.

Об этом сербский президент написал в Instagram, сообщает "Европейская правда".

"Я проинформировал посла Боцан-Харченко о прошедших ночных беспорядках в Белграде и повторил, что мы сделаем все, чтобы сохранить безопасность граждан и нашей Сербии", – отметил Вучич.

Также, по его словам, во время встречи они с российским послом "обменялись мнениями относительно двусторонних отношений, ситуации в регионе и текущих геополитических событий".

Ранее премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что российские спецслужбы предоставили сербским властям информацию о возможных инцидентах на протестах в Белграде.

Накануне вечером в Белграде состоялась акция протеста против результатов парламентских выборов в стране, участники которой пытались прорваться в здание мэрии.

Тысячи людей собрались перед мэрией Белграда по приглашению оппозиционной коалиции "Сербия против насилия". Это уже седьмая акция протеста против результатов парламентских выборов в Сербии, которые, по словам оппозиции, состоялись с многочисленными нарушениями.

Представители оппозиции хотели выступить с балкона мэрии, но полиция им не дала этого сделать, применив слезоточивый газ.

Напомним, по итогам досрочных выборов в Сербии, победу одержала политсила президента Александара Вучича.

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда. С тех пор сотни сторонников SPN митинговали возле Государственной избирательной комиссии в Белграде.

Больше о ситуации смотрите в видео "Европейской правды" или читайте в статье: Коалиция с Орбаном и рептилоиды в запасе: как выборы в Сербии усилили президента Вучича.