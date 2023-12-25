США звинуватили Іран в атаці на танкер в Індійському океані

Сполучені Штати звинуватили Іран у нападі безпілотника на танкер Chem Pluto, який перевозив хімікати в Індійському океані.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Міністерство оборони США.

Згідно із заявою Пентагону, в суботу Іран запустив дрон, який влучив у танкер Chem Pluto під прапором Ліберії, що належить Японії та керується Нідерландами, приблизно за 200 морських миль (понад 370 км) від узбережжя Індії. Загиблих і постраждалих немає.

Ці звинувачення посилюють напруженість у відносинах США з Іраном, який Вашингтон раніше звинувачував у тому, що Тегеран стоїть за серією нападів на кораблі в Червоному морі, скоєних бойовиками-хуситами в Ємені.

Ці напади, які, за словами хуситів, триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить війну в Газі, спричинили дестабілізацію в регіоні, на який припадає близько 12% світової морської торгівлі.

Нагадаємо, 19 грудня США анонсували місію Prosperity Guardian за участю 10 союзників для протидії атакам підтримуваних Іраном повстанців-хуситів з Ємену на комерційні судна, що прямують зі Сходу до Європи.

Тоді повідомлялось, що в місії, окрім Штатів, візьмуть участь Британія, Канада, Франція, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Данія, Сейшельські острови та Бахрейн.

У межах коаліції Велика Британія направила есмінець HMS Diamond до Червоного моря.

В окремій заяві Євросоюз, НАТО і ще низка окремих країн назвали неприйнятними дії бойовиків-хуситів довкола Аравійського півострова, які останнім часом регулярно обстрілюють торгові судна під приводом нібито їхнього зв’язку з Ізраїлем.