Есмінець з Британії патрулюватиме Червоне море для протидії обстрілам торгових суден

Велика Британія направила есмінець HMS Diamond до Червоного моря в межах коаліції з протидії атакам підтримуваних Іраном повстанців-хуситів з Ємену на комерційні судна, що прямують зі Сходу до Європи.

Як пише "Європейська правда", про це заявив британський міністр оборони Грант Шаппс, повідомляє Politico.

HMS Diamond приєднається до очолюваної Сполученими Штатами операції Prosperity Guardian ("Вартовий процвітання"), спрямованої на захист судноплавства в Червоному морі і Аденській затоці – критично важливих судноплавних шляхах для транспортування нафти та контейнерних перевезень.

На вихідних HMS Diamond збив дрон зенітною ракетою Sea Viper на тлі збільшення кількості нападів на торгові судна. Наразі в регіоні перебувають три американські есмінці та французький військовий корабель, повідомляє Міноборони Британії.

"Ці незаконні напади є неприйнятною загрозою для світової економіки, підривають регіональну безпеку та загрожують зростанням цін на паливо", – заявив Шаппс після відеоконференції у вівторок з міністрами з 20 інших країн, на якій обговорювалися ці напади.

За його словами, це міжнародна проблема, яка вимагає міжнародного рішення.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін провів віртуальну зустріч зі своїми колегами та іншими представниками урядів 43 країн, а також ЄС і НАТО як об’єднань, щодо безпекової ситуації у Червоному морі.

Він закликав держави-учасниці зустрічі долучатися до ініціатив США та інших міжнародних ініціатив задля відновлення безпеки у регіоні та уникнення негативних наслідків від зміни торгових маршрутів.

Нагадаємо, на початку доби 19 грудня США анонсували місію Prosperity Guardian за участю 10 союзників для протидії обстрілам торгових суден у Червоному морі.