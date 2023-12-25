США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане

Соединенные Штаты обвинили Иран в нападении беспилотника на танкер Chem Pluto, который перевозил химикаты в Индийском океане.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны США.

Согласно заявлению Пентагона, в субботу Иран запустил дрон, который попал в танкер Chem Pluto под флагом Либерии, принадлежащий Японии и управляемый Нидерландами, примерно в 200 морских милях (более 370 км) от побережья Индии. Погибших и пострадавших нет.

Эти обвинения усиливают напряженность в отношениях США с Ираном, который Вашингтон ранее обвинял в том, что Тегеран стоит за серией нападений на корабли в Красном море, совершенных боевиками-хуситами в Йемене.

Эти нападения, которые, по словам хуситов, будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит войну в Газе, вызвали дестабилизацию в регионе, на который приходится около 12% мировой морской торговли.

Напомним, 19 декабря США анонсировали миссию Prosperity Guardian с участием 10 союзников для противодействия атакам поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов из Йемена на коммерческие суда, следующие с Востока в Европу.

Тогда сообщалось, что в миссии, кроме Штатов, примут участие Великобритания, Канада, Франция, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Сейшельские острова и Бахрейн.

В рамках коалиции Великобритания направила эсминец HMS Diamond в Красное море.

В отдельном заявлении Евросоюз, НАТО и еще ряд отдельных стран назвали неприемлемыми действия боевиков-хуситов вокруг Аравийского полуострова, которые в последнее время регулярно обстреливают торговые суда под предлогом якобы их связи с Израилем.