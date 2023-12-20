ЄС, НАТО і низка країн засудили обстріли бойовиками-хуситами суден в Червоному морі 

Євросоюз, НАТО і ще низка окремих країн назвали неприйнятними дії бойовиків-хуситів довкола Аравійського півострова, які останнім часом регулярно обстрілюють торгові судна, що прямують через Червоне море, під приводом нібито їхнього зв’язку з Ізраїлем.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заяву підписав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу, генсек НАТО Єнс Столтенберг, Сполучені Штати як окрема держава, а також Японія, Корея, Сінгапур, Нова Зеландія, Багамські острови, Ліберія та Ємен, на території якого діють хусити.

We condemn Houthi interference with navigational rights and freedoms in the waters around the Arabian Peninsula, particularly the Red Sea.



Joint statement with @SecDef, @jensstoltenberg and partner nations on the Houthi attacks in the Red Sea:https://t.co/4KrARUFVHa December 20, 2023

Підписанти наголосили, що обстріли бойовиками торгових суден, які прямують через Аденську затоку й Червоне море, є загрозою для міжнародної торгівлі та безпеки у морі і ці напади вже зачепили судна, пов’язані з 14 різними країнами.

Вони категорично засудили захоплення бойовиками 19 листопада торгового судна Galaxy Leader, у команді якого моряки з 25 різних держав і яких досі не звільнили.

"Ці дії загрожують руху продукції, пального, гуманітарної допомоги та інших важливих вантажів, що прямують у різні країни по всьому світу. Підписанти закликають усі країни утриматися від сприяння чи заохочування хуситів. Таким атакам немає виправдання, і вони зачіпають набагато більше країн, аніж прапор тієї, під яким ходить це судно", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, напередодні США анонсували місію Prosperity Guardian за участю 10 союзників для протидії обстрілам торгових суден у Червоному морі.

Також міністр оборони США Ллойд Остін проводив віртуальну нараду щодо ситуації з більш як 40 країнами.