ЄС, НАТО і низка країн засудили обстріли бойовиками-хуситами суден в Червоному морі 

Євросоюз, НАТО і ще низка окремих країн назвали неприйнятними дії бойовиків-хуситів довкола Аравійського півострова, які останнім часом регулярно обстрілюють торгові судна, що прямують через Червоне море, під приводом нібито їхнього зв’язку з Ізраїлем.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заяву підписав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу, генсек НАТО Єнс Столтенберг, Сполучені Штати як окрема держава, а також Японія, Корея, Сінгапур, Нова Зеландія, Багамські острови, Ліберія та Ємен, на території якого діють хусити.

We condemn Houthi interference with navigational rights and freedoms in the waters around the Arabian Peninsula, particularly the Red Sea.



Joint statement with @SecDef, @jensstoltenberg and partner nations on the Houthi attacks in the Red Sea:https://t.co/4KrARUFVHa