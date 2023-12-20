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ЄС, НАТО і низка країн засудили обстріли бойовиками-хуситами суден в Червоному морі 

Середа, 20 грудня 2023, 09:13

Євросоюз, НАТО і ще низка окремих країн назвали неприйнятними дії бойовиків-хуситів довкола Аравійського півострова, які останнім часом регулярно обстрілюють торгові судна, що прямують через Червоне море, під приводом нібито їхнього зв’язку з Ізраїлем.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заяву підписав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу, генсек НАТО Єнс Столтенберг, Сполучені Штати як окрема держава, а також Японія, Корея, Сінгапур, Нова Зеландія, Багамські острови, Ліберія та Ємен, на території якого діють хусити.  

Підписанти наголосили, що обстріли бойовиками торгових суден, які прямують через Аденську затоку й Червоне море, є загрозою для міжнародної торгівлі та безпеки у морі і ці напади вже зачепили судна, пов’язані з 14 різними країнами. 

Вони категорично засудили захоплення бойовиками 19 листопада торгового судна Galaxy Leader, у команді якого моряки з 25 різних держав і яких досі не звільнили.

"Ці дії загрожують руху продукції, пального, гуманітарної допомоги та інших важливих вантажів, що прямують у різні країни по всьому світу. Підписанти закликають усі країни утриматися від сприяння чи заохочування хуситів. Таким атакам немає виправдання, і вони зачіпають набагато більше країн, аніж прапор тієї, під яким ходить це судно", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, напередодні США анонсували місію Prosperity Guardian за участю 10 союзників для протидії обстрілам торгових суден у Червоному морі.

Також міністр оборони США Ллойд Остін проводив віртуальну нараду щодо ситуації з більш як 40 країнами. 

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