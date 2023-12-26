У Німеччині прогнозують посилення повеней на тлі постійних дощів

Німецька метеорологічна служба (DWD) прогнозує повені в деяких частинах країни і штормові хвилі вздовж північного узбережжя, оскільки дощі не припиняються і, за прогнозами, продовжиться до вівторка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

У федеральній землі Тюрингія село Віндехаузен було оточене водою, і близько 400 його мешканців будуть повністю евакуйовані протягом дня.

Thomas Frey/dpa

Рівень води у водоймах в Нижній Саксонії залишаються на високому рівні. Як запобіжний захід довелося евакуювати будинок для людей похилого віку в місті Целле. В Ольденбурзі видано розпорядження про заборону ходити по дамбах і прилеглих до них доріжках.

У Північному Рейні-Вестфалії рівень води у притоках річки Везер залишається на небезпечному рівні. У деяких районах землі було вжито заходів для стабілізації дамб.

Водночас у деяких землях ситуація покращується, зокрема, рівень води знизився у водоймах Рейнланд-Пфальца, а також Баварії.

Однак від повені та високого рівня води постраждали райони Франконії та східної Баварії.

Метеорологи прогнозують продовження дощів у багатьох регіонах Німеччини, особливо на західних високогір'ях і в горах Гарц у центрі країни.

Тим часом у Рудних горах на сході країни тривала відлига, що призвела до розливу річок.

DWD попереджає, що в багатьох районах можливі зсуви, оскільки країна залишається під впливом м'якого і вологого повітря.

Нагадаємо, затяжні зливи спричинили повені на території Німеччині.

У п'ятницю над Німеччиною пройшов шторм "Золтан", що спричинив значні перебої в автомобільному та залізничному сполученні.

У Нідерландах і Бельгії шторм спричинив смертельні випадки.

Німецький державний залізничний оператор Deutsche Bahn очікує, що на вихідних поїзди будуть дуже переповнені через і без того інтенсивний різдвяний трафік, а також через мандрівників, які були змушені відкласти свою подорож на вихідні через шторм.