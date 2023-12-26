В Германии прогнозируют усиление наводнений на фоне постоянных дождей

Немецкая метеорологическая служба (DWD) прогнозирует наводнения в некоторых частях страны и штормовые волны вдоль северного побережья, поскольку дожди не прекращаются и, по прогнозам, продолжатся до вторника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

В федеральной земле Тюрингия село Виндехаузен было окружено водой, и около 400 его жителей будут полностью эвакуированы в течение дня.

Thomas Frey/dpa

Уровень воды в водоемах в Нижней Саксонии остаются на высоком уровне. В качестве меры предосторожности пришлось эвакуировать дом престарелых в городе Целле. В Ольденбурге издано распоряжение о запрете ходить по дамбам и прилегающим к ним дорожкам.

В Северном Рейне-Вестфалии уровень воды в притоках реки Везер остается на опасном уровне. В некоторых районах земли были приняты меры для стабилизации дамб.

В то же время в некоторых землях ситуация улучшается, в частности, уровень воды снизился в водоемах Рейнланд-Пфальца, а также Баварии.

Однако от наводнения и высокого уровня воды пострадали районы Франконии и восточной Баварии.

Метеорологи прогнозируют продолжение дождей во многих регионах Германии, особенно на западных высокогорьях и в горах Гарц в центре страны.

Тем временем в Рудных горах на востоке страны продолжалась оттепель, которая привела к разливу рек.

DWD предупреждает, что во многих районах возможны оползни, поскольку страна остается под влиянием мягкого и влажного воздуха.

Напомним, затяжные ливни вызвали наводнения на территории Германии.

В пятницу над Германией прошел шторм "Золтан", повлекший значительные перебои в автомобильном и железнодорожном сообщении.

В Нидерландах и Бельгии шторм вызвал смертельные случаи.

Немецкий государственный железнодорожный оператор Deutsche Bahn ожидает, что на выходных поезда будут очень переполнены из-за и без того интенсивного рождественского трафика, а также из-за путешественников, которые были вынуждены отложить свое путешествие на выходные из-за шторма.